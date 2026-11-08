Un varón resultó herido por impactos de arma de fuego durante la madrugada de este domingo en el taller mecánico “Los Liebres”, ubicado sobre el bulevar Emiliano Zapata, a la entrada de Guerrero Negro, específicamente a un costado de un negocio AutoZone.

Trascendió que el varón ingresó al Hospital General de Subzona número 5 del IMSS con tres heridas producidas por proyectil de arma de fuego: dos en los brazos y una en la espalda.

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Tras recibir atención médica, fue dado de alta horas después y trasladado a su domicilio por personal del grupo de la SADAI.

Hasta el momento, las autoridades no han emitido información oficial sobre las circunstancias de la agresión ni sobre posibles personas involucradas.