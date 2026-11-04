El negroguerrerense Museo Sal, Arena y Mar (MUSAM), abrió la convocatoria Ojos de las Californias en su segunda edición, dirigida a personas interesadas en compartir fotografías de la naturaleza de la península de Baja California.

La invitación está abierta a participantes de cualquier edad y lugar de residencia, quienes podrán enviar imágenes capturadas con cámara fotográfica o teléfono celular.

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Cada participante podrá presentar de una a cinco fotografías originales sobre flora, fauna o paisajes de Baja California o Baja California Sur.

La inscripción no tiene costo y, en el caso de menores de edad, será necesario contar con la autorización de su madre, padre o tutor legal.

Un comité seleccionará 40 fotografías que formarán parte de una exposición durante nueve meses en las instalaciones del MUSAM.

Cada imagen incluirá una ficha con el crédito de su autor, una cita y las redes sociales proporcionadas. Las personas seleccionadas recibirán un reconocimiento por su participación.

La recepción de fotografías concluirá el 19 de febrero de 2027, a las 23:59 horas, tiempo de Baja California Sur.

Los resultados se comunicarán por correo electrónico durante la última semana de febrero, mientras que la inauguración está programada para el 12 de marzo de 2027, como parte del Festival Internacional de la Ballena Gris.