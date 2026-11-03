Dos personas que navegaban a bordo del velero “Luna” fueron auxiliadas por elementos de la Secretaría de Marina (SEMAR), luego de que la embarcación presentara una falla en su sistema de propulsión en aguas cercanas a Santa Rosalía.

La emergencia fue notificada por la Capitanía de Puerto de Santa Rosalía, que alertó sobre la pérdida de propulsión y el desplazamiento del velero hacia la costa por efecto del viento.

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Ante el riesgo para sus ocupantes, el Sector Naval de Santa Rosalía envió una embarcación tipo Defender con personal de búsqueda y rescate, que estableció contacto con los tripulantes y mantuvo el acompañamiento durante la atención del incidente.

Las maniobras se realizaron en coordinación con la Capitanía de Puerto y la embarcación menor “Martin Sport”, de la cooperativa “La Acacia”, que participó en el remolque del velero hasta un sitio seguro dentro del puerto.

La SEMAR confirmó que no hubo personas lesionadas.