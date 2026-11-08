Calafia Rodríguez

La crisis sanitaria por la alta cantidad de casos de dengue que se presentaron en municipios como Comondú y Los Cabos alcanzó a La Paz, por lo que la Secretaría de Salud decidió reforzar la fumigación en moto mochila y unidades automotoras en 4 delegaciones pertenecientes al municipio capital de Baja California Sur.

Brigadas de fumigación de la Secretaría de Salud estuvieron presentes en Pescadero, Todos Santos, San Bartolo y San Antonio, a fin de reducir la presencia del mosco transmisor del dengue, ciudadanos que previamente fueron notificados sobre estas acciones.

En este tipo de comunidades se presentan las condiciones en que la gran cantidad de terrenos y lotes baldíos reflejan el manejo de dispersión a cielo abierto, disminuyendo el efecto de los dispersores y agentes químicos del tratamiento contra el mosco.

De igual manera, se Se refrendó el llamado respetuoso a la ciudadanía para intensificar la limpieza de patios liberándolos de llantas, cacharros, tambos y basura que permite eliminar criaderos del zancudo.