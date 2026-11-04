Un varón fue detenido por elementos de la Policía Municipal de Los Cabos luego de realizar disparos con armas de fuego y apuntar contra vehículos en la sanluqueña colonia Los Cangrejos, durante la tarde de este miércoles.

Tras el reporte ciudadano, las corporaciones de seguridad se movilizaron hacia el cruce de Paseo Los Cangrejos y Del Arco Todos Santos, frente a Ferretería Roma, donde los agentes localizaron al individuo.

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En videos colocados en redes sociales se muestra al hombre mientras camina con armas de fuego y realiza varios disparos.

Los policías municipales lograron someterlo tras un forcejeo despojándolo de una escopeta, una pistola calibre .22 y cartuchos útiles.

La Dirección General de Seguridad Pública de Los Cabos informó que no hubo personas lesionadas, ni civiles ni policías, como resultado de estos hechos.

El detenido fue trasladado y puesto a disposición del agente del Ministerio Público en turno, quien se encargará de integrar las investigaciones y determinar las posibles responsabilidades legales.