En Peninsular Digital hemos desplegado PDLeaks, una herramienta para que cualquier persona pueda enviarnos información y documentos sin dejar rastro, de manera segura y anónima.

Desarrollada por una empresa alemana especializada en ayudar a empresas a cumplir con la normativa europea que exige a organizaciones a implantar formularios de denuncias internos anónimos, desde hoy cualquier persona que desee suministrarnos información confidencial para exponer cualquier tipo de irregularidad puede hacerlo con total privacidad. Ésto es porque la plataforma garantiza el anonimato de los denunciantes y asegura que su identidad no pueda ser rastreada por medios técnicos. La base de datos está encriptada y alojada en servidores virtuales en centros de datos de alta seguridad situados en la Unión Europea.

Ni siquiera nosotros, los periodistas, sabremos quién ha enviado el material, gracias a la combinación de varias herramientas de seguridad y anonimización de las comunicaciones.

¿Cómo funciona P DLeaks ?

Accede a este enlace, haz clic en «Presentar una denuncia» y completa el formulario que te será presentado, teniendo en cuenta que:

Salvo que tú decidas lo contrario, no sabremos quién eres en ningún momento. Ni siquiera conoceremos tu dirección de correo electrónico. Eso te protege.

Ni siquiera conoceremos tu dirección de correo electrónico. En esta plataforma, podrás subir archivos e intercambiar información con nuestros periodistas de manera anónima.

Alternativamente, si deseas enviarnos alguna pista y no te importa que conozcamos tu dirección de correo electrónico, puedes contactarnos escribiendo a denuncias@peninsulardigital.com. En éste caso, tendrás que indicarnos si deseas ser una fuente acreditada o si prefieres que tu identidad no sea revelada. Puedes contar con que, si deseas mantener tu anonimato, protegeremos tu identidad en todo el proceso. Para que estos canales sea útiles, te pedimos que no mandes notas de prensa o comunicados masivos.

En cualquier caso, nuestros periodistas realizarán su labor de investigación con base a la información, los materiales y los datos recibidos. No publicaremos nada que no podamos verificar, por lo que cualquier abuso o uso indebido de PDLeaks, como el envío de documentos apócrifos, información falsa o datos cuyo fin sea la difamación, serán ignorados.

Necesitamos tu apoyo para seguir investigando las sombras de los poderes públicos y de los privados. Cada día nuestra labor resulta más desafiante, pero mantenemos la experiencia, las ganas y un rumbo bien trazado.

Si, como nosotros, piensas que el periodismo independiente y la lucha por la transparencia son nuestras mejores defensas ante el deterioro del poder, del bien común y del debate público, pásanos cualquier información que nos permita fortalecer estas defensas.