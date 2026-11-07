Calafia Rodríguez

La consultora y encuestadora Mitofsky realizó un análisis de la situación a nivel nacional con datos arrojados por el INEGI en la edición inmediata anterior del año 2024 donde en el ámbito social y económico, Baja California Sur se ubica dentro del grupo de Estados con 10% de pobreza, es decir 1 de cada 10 habitantes permanece en esta condición.

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Chiapas ocupa la posición más rezagada entre las entidades mostradas, con 66 por ciento de pobreza. Le siguen Guerrero, con 58, y Oaxaca, con 52. En esos tres estados, más de la mitad de la población permanece en esa condición. Del otro lado aparecen Baja California y Baja California Sur, con 10 por ciento, y Nuevo León, con 11. La distancia entre Chiapas y las dos Baja Californias llega a 56 puntos.

El contraste continúa entre el campo y la ciudad. Ello se refiere a la carencia de servicios básicos en la vivienda alcanza 44 por ciento en el ámbito rural, frente a 6 por ciento en el urbano. Para una parte del país, el pendiente sigue estando en lo más elemental: agua, drenaje, electricidad o condiciones seguras para cocinar.

En el estudio, arrojó también que políticamente, la reducción de la pobreza fortalece el argumento de que hubo una mejora social, pero la salud y las brechas territoriales mantienen abierta la exigencia de resultados.