Calafia Rodríguez

La encuestadora y consultora Mitofsky presentó este domingo los resultados de un sondeo de acuerdo con su especialidad y metodología en donde Baja California Sur aparece con la población cuyo rasgo son los celos reconocidos con un total 27% de la población.

En esta medición le siguen entidades como Zacatecas y Aguascalientes con los porcentajes más cercanos.

De acuerdo con la Consultora esto supera el promedio nacional por mucho margen, el cual es del 16%.

Baja California Sur encabeza los celos reconocidos con 27%, es decir que sr consideran mucho o algo celosos, seguido de Zacatecas con 26%. Aguascalientes reporta 8%. El promedio nacional es 16%, según Mitofsky.

De acuerdo con la publicación en redes, esta metodología fue aplicada a más de 14 mil personas en datos proporcionados desde abril hasta octubre del presente año 2026.