Calafia Rodríguez

Al ser la democracia una de las acciones con mayor participación ciudadana el Instituto Nacional Electoral (INE) a nivel nacional con acciones que recaen en la institución en Baja California Sur mantiene abierto el proceso para registro de quienes deseen ser observadores electorales para el proceso concurrente que finalizará en el año 2027.

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Ellos se refiere a los ciudadanos que estarán al pendiente en las casillas electorales para observar y vigilar desde su perspectiva institucional todos y cada uno de los procesos que se vivan en este definitivo momento electivo.

Para formar parte del Proceso Electoral Concurrente 2026-2027 como Observadora u Observador Electoral la fecha límite de registro es el 10 de mayo del próximo año.

La presencia en las casillas y durante el desarrollo de los comicios fortalece la transparencia, la legalidad y la confianza en las decisiones de nuestro país.

Para quienes deseen conocer los requisitos e iniciar su acreditación, deberán inscribirse en el portal oficial: https://pe2027-observadores. ine.mx/