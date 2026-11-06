Calafia Rodríguez

El Instituto Mexicano para la Competitividad dio a conocer el listado de Estados en donde se ubican quienes atraen inversión extranjera pero no priorizan su actividad exportadora, en donde de acuerdo con el Índice de Competitividad Estatal (ICE) 2026, Baja California Sur se encuentra contemplado.

Son sólo nueve entidades las que superan la media de las 32 entidades en dos indicadores: inversión extranjera directa (IED) y exportaciones, ambas como proporción de su PIB, tales como Aguascalientes, Baja California, Chihuahua, Coahuila, Nuevo León, Querétaro, San Luis Potosí, Sonora y Zacatecas.

La combinación de inversión extranjera y actividad exportadora refleja dos dimensiones de la integración económica internacional. Baja California Sur: economía impulsada por el turismo, con alta atracción de inversión, salarios relativamente altos y bajos niveles de informalidad.

En cuanto a quienes generan y atraen talento de calidad, se encuentran Ciudad de México, Querétaro, Nuevo León, Coahuila y Baja California Sur, un promedio de 35.3% de la población adulta cuenta con educación superior, frente a 27.1% en el promedio estatal. Además, alcanzan 11.2 años de escolaridad, contra 10.1 años en el promedio estatal.

Estos indicadores permiten identificar entidades con una mayor vinculación relativa con los mercados globales.