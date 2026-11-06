Por su probable responsabilidad en el delito de violencia familiar equiparada, cometido en Ciudad Constitución, Perla Esmeralda “N” fue vinculada a proceso.

La investigación inició tras una denuncia presentada por la persona afectada, es decir su ex cónyuge, ante la autoridad ministerial.

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Según la carpeta de investigación, las agresiones ocurrieron el 27 de julio de 2026 en un domicilio de la colonia Pueblo Nuevo.

Ahí, Perla Esmeralda presuntamente agredió físicamente a su excónyuge, quien habría sufrido lesiones en distintas partes del cuerpo, entre ellas el rostro y un brazo.

Durante la audiencia inicial y tras analizar los antecedentes, el Juez de Control determinó vincular a proceso a la imputada.

Como medida cautelar, la autoridad judicial ordenó a Perla Esmeralda “N” abstenerse de acercarse o comunicarse con la víctima durante el procedimiento, además, estableció un plazo de tres meses para el cierre de la investigación complementaria.