Calafia Rodríguez

Del 13 al 17 de noviembre se desarrollará en Baja California Sur la jornada de descuentos y promociones conocida como “Buen Fin 2026”, con el objetivo de promover la formalidad y el pago electrónico con tarjeta de crédito y débito, con diversas acciones en todo el país, de las cuales nuestra entidad formará parte.

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La Cámara Nacional de Comercio, Servicios y Turismo (CANACO), a través de su titular Héctor Castro Salazar, solicitó a los ciudadanos participar de manera activa en este fin de semana largo a través de las promociones que pueden aprovechar, pidiendo además a los proveedores y comerciantes el no vulnerar precios y mantenerlos a la vista, a fin de facilitar toda compra.

Aunque solamente se habló de la derrama económica registrada a nivel nacional en 2025 que superó los 220 mil millones de pesos, se especificó que no se tiene un estimado de lo que se tendrá a nivel estatal.

Héctor Castro Salazar, presidente de la Cámara Nacional de Comercio, Servicios y Turismo (Canaco) La Paz, señaló que para esta edición se busca atraer clientes a las empresas familiares, ampliar la participación de negocios locales e incrementar las ventas por medios digitales. La meta no es cuánto se venda, sino que participen más empresas”. El registro lo deberán hacer en el enlace elbuenfin.org

“Las promociones deben encontrarse exhibidas, vigentes y garantizar que se cumplan, pues es importante promover la formalidad y el pago electrónico con tarjeta de crédito y débito”.

La Procuraduría Federal del Consumidor (PROFECO) mantendrá activos módulos de atención en las principales plazas comerciales de las ciudades principales de los municipios, como La Paz, San José del Cabo y Cabo San Lucas, a fin de estar atentos a asesorías que los clientes potenciales requieran.