Casi 3 mil dosis de drogas no alcanzaron a llegar a las calles gracias a tres operativos efectuados por agentes antinarcóticos de la Procuraduría General de Justicia del Estado (PGJE) efectuados en Cabo San Lucas y San José del Cabo.

Al concluir estos tres operativos, los agentes de la PGJE, alertados por denuncias anónimas y apoyados por trabajo de inteligencia lograron no solo asegurar narcóticos equivalentes a 2 mil 912.5 dosis también detener a tres presuntos menudistas.

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El primer operativo se llevó a cabo mediante una orden de cateo en un domicilio de la calle Isla Tórtola, en la sanluqueña colonia El Caribe.

En el inmueble fue detenido Adrián “N”, guerrerense de 25 años de edad, a quien los agentes aseguraron aproximadamente 700 gramos de marihuana, equivalentes a mil 400 dosis, y 38 gramos de metanfetamina, correspondientes a 950 dosis.

Las otras dos detenciones ocurrieron en San José del Cabo.

En una de ellas fue arrestado Luis Anselmo “N”, alias “El Wicho”, de 39 años, a quien le encontraron 15 envoltorios con 19.1 gramos de metanfetamina, equivalentes a 477.5 dosis.

En la tercera intervención fue detenido Saúl “N”, de 36 años, también originario de Guerrero, quien tenía 25.2 gramos de marihuana y 3.4 gramos de metanfetamina, cantidades que representan 50.4 y 85 dosis, respectivamente.

Los tres sujetos y las sustancias aseguradas quedaron a disposición del Ministerio Público, que realizará las investigaciones por posibles delitos contra la salud, en la modalidad de comercio de narcóticos.