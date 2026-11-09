El Museo de Arte de Baja California Sur abrió las puertas de sus salas audiovisuales para dar paso al Ciclo de Cine: Una mirada crítica al arte vol. 2, con una programación cinematográfica orientada a “la reflexión sobre los procesos creativos y el mercado cultural”.

La cartelera continúa el viernes 13 con la exhibición del documental Exit Through the Gift Shop, clasificación B-15. Posteriormente, el viernes 20 se proyectará la película El Hombre que vendió su piel, dirigida a público clasificación B. El programa mensual concluirá el viernes 27 con el largometraje El Hombre de al Lado, catalogado para clasificación B-15.

ESPACIO PUBLICITARIO

Todas las funciones tienen un horario de 16 a 18 horas.

El acceso a las funciones será libre en el recinto de Madero, entre 5 de mayo e Independencia, en el corazón de La Paz.

Los interesados en asistir pueden consultar detalles adicionales o solicitar información a los teléfonos 612 122 8980 y 612 129 4176, así como en las redes sociales del museo.