Elementos de la Secretaría de Marina (SEMAR) realizaron la evacuación médica de una mujer de nacionalidad extranjera que perdió el conocimiento mientras se encontraba a bordo de una embarcación en las inmediaciones de la sanluqueña playa El Chileno.

La emergencia fue reportada a personal del Sector Naval de Cabo San Lucas, que desplegó una embarcación tipo Defender de la Estación Naval de Búsqueda, Rescate y Vigilancia Marítima (ENSAR) Los Cabos.

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Los informes señalaron que el desvanecimiento pudo estar relacionado con una posible intoxicación alimentaria.

Una vez en el lugar, los elementos navales auxiliaron a la mujer y la trasladaron al muelle del Sector Naval, donde fue recibida por personal de una ambulancia particular para su traslado a un hospital y la continuación de su atención médica.