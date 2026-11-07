Un incendio fue reportado la noche de este sábado en la zona del palmar de la paceña comunidad de Todos Santos, lo que generó preocupación entre habitantes de la cañera población.

Hasta el momento, no se han proporcionado detalles sobre la extensión del fuego ni sobre posibles afectaciones.

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Ante el reporte, se espera la intervención de los cuerpos de emergencia para atender el siniestro y evitar que las llamas alcancen otras áreas.

Se recomienda a residentes y visitantes evitar acercarse al sitio para no obstaculizar las labores de atención y mantenerse atentos a los avisos de las autoridades.