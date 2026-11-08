El viernes 13 y sábado 14 de noviembre será restringido el acceso en la brecha que conduce al Rancho La Rueda, uno de los puntos de ingreso a la Sierra de la Laguna, esto con motivo de la realización de la Baja 1000.

Las medidas tienen el propósito de “evitar incidentes por el tránsito de vehículos participantes en la carrera”, señaló el Ayuntamiento cabeño.

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Para quienes tengan previsto realizar el ascenso el viernes 13, el ingreso al rancho deberá efectuarse antes del mediodía, debido al cierre de la brecha. Los vehículos que únicamente transporten visitantes para dejarlos en el sitio tendrán que ingresar, realizar el descenso de pasajeros y salir del rancho a más tardar a la una de la tarde, indicó.

En el caso de las personas que tengan programado el recorrido para el sábado 14 de noviembre, se recomienda cambiar la fecha para la mañana del viernes 13 o del domingo 15. Si ninguna de estas opciones resulta conveniente, podrán acordar una nueva fecha directamente con los prestadores de servicios turísticos de la zona.

Los prestadores de servicios turísticos del Rancho La Rueda y la Sierra de la Laguna, junto con el Ayuntamiento de Los Cabos, conminaron a visitantes y turistas a organizar sus traslados con anticipación, respetar los horarios establecidos y mantenerse en comunicación con sus operadores turísticos.