Un lesionado es el saldo de una colisión entre una ballena jorobada y una embarcación pesquera registrado este sábado en las inmediaciones de Isla San Lázaro, en el municipio de Comondú.

Tras el incidente, el pescador fue trasladado a la comunidad de Puerto Adolfo López Mateos, donde recibió atención de paramédicos del servicio de emergencias 911, encabezados por Juan Antonio García Barrera.

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Posteriormente, el lesionado fue llevado al Hospital General de Ciudad Constitución para continuar con su atención médica.

El reporte señala que el estado de salud del tripulante de la panga es estable.