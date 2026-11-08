Organizaciones y colectivos ciudadanos convocaron a residentes de Los Cabos a participar en una campaña de recolección de firmas para solicitar que el Camino Costero permanezca como parte de la infraestructura territorial del sureño municipio evitando que esta vía sea eliminada o declarada en desuso, además de mantenerla identificada dentro del Plan de Desarrollo Urbano (PDU) 2040.

Entre las peticiones de los convocantes también se encuentra que el camino reciba mantenimiento y trabajos de rehabilitación para conservarlo como una vía rústica.

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La campaña plantea que este espacio forme parte de las rutas de acceso y comunicación del territorio, por lo que busca reunir el respaldo ciudadano a través de firmas para impulsar la preservación de esta vía.

La recolección de firmas se realizará el 19 y 20 de noviembre en la sanluqueña plaza León Cota Collins y continuará el 21 y 22 de noviembre en la josefina plaza Mijares, en jormadas de las 12 a las 20 horas.

La convocatoria está respaldada por Vicky Güereña Mills, Quayyaip, Huellas Verdes Los Cabos, Asupmatoma A.C., BCS vs Corrupción, Defendemos lo que es de tod@s, Colectivo Ciudadano, Es Mi Playa Mi Barrio, Somos Sociedad en Movimiento A.C. y Proteger Todos Santos.