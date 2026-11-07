Niñas, niños y adolescentes de Loreto podrán aprender a crear animaciones mediante la técnica Stop Motion en un taller introductorio gratuito que se impartirá del 9 al 13 de noviembre.
La actividad está dirigida a personas de 10 a 15 años y contempla ejercicios prácticos para conocer los fundamentos de esta forma de producción audiovisual.
Las sesiones tendrán lugar en la Biblioteca Municipal de Loreto, de 16 a 18 horas.
Durante cinco días, los participantes podrán experimentar con personajes, objetos y fotografías para dar movimiento a sus propias historias mediante la animación cuadro por cuadro.
El taller tiene cupo limitado, por lo que las personas interesadas pueden solicitar informes y reservar un espacio a través de WhatsApp en el número 613 128 8644.
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