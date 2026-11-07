La tarde de este sábado, Manuel Cota Cárdenas y Paulina Izquierdo contrajeron matrimonio por la vía civil en una ceremonia con la que formalizaron la unión entre las familias Cota e Izquierdo.

El también coordinador estatal de los Comités de Defensa de la Transformación y Soberanía Nacional en Baja California Sur compartió la noticia en sus redes sociales, donde publicó imágenes del enlace y acompañó la publicación con el mensaje: “¡Legalmente casados! Los Cota Izquierdo. Te amo, mi chuli preciosa. Siempre tú y yo. Siempre juntos”.

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Tras la difusión de las fotografías, también trascendió que la pareja celebrará su matrimonio religioso en diciembre.