El expresidente de Paraguay, Santiago Peña, fue detenido este viernes en su domicilio de Asunción, horas después de que el Senado lo destituyera mediante un juicio político relacionado con la crisis financiera de Ueno Bank.

La Policía Nacional confirmó que el exmandatario permanecerá bajo arresto domiciliario mientras es puesto a disposición del Ministerio Público en una medida que se produjo durante la transición del poder a Pedro Alliana, quien asumió la Presidencia del país.

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La Fiscalía investiga a Peña por su presunta participación en hechos relacionados con lesión de confianza, tráfico de influencias y administración en provecho propio.

La causa está identificada con el número 92/2026 y contempla su comparecencia ante el Ministerio Público este sábado a las 11 horas locales, para rendir declaración sobre los señalamientos. Las autoridades también solicitaron la detención preventiva del fundador de Ueno Bank.

La crisis comenzó tras la intervención y posterior resolución de Ueno Bank por parte del Banco Central de Paraguay, luego de que su índice de solvencia cayera por debajo del mínimo legal.

La medida dejó sin acceso a sus depósitos a millones de clientes y comprometió alrededor de 850 millones de dólares de recursos públicos administrados por la institución.

Peña había declarado participaciones accionarias en Ueno Holding por más de 6 mil millones de guaraníes, las cuales aseguró haber vendido en 2025.

Antes de su destitución, Peña presentó su renuncia; sin embargo, el Congreso no logró reunir el quórum para aceptarla y el Senado continuó con el juicio político.

La Cámara Alta lo declaró culpable de mal desempeño de funciones con 44 votos a favor, ninguno en contra y una ausencia.