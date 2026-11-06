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José Luis Rodríguez

Cabo San Lucas, Baja California Sur.– Imagínese por un momento llegar a su casa después de una jornada agotadora bajo el ardiente sol de Los Cabos. Usted quiere bañarse, lavar los uniformes de sus hijos o simplemente preparar la comida, pero al abrir la llave, no sale una sola gota.

Ahora imagínese que, en medio de esa desesperación, aparece la figura de un político sonriente que le ofrece calmar su sed y la de su familia, pero con una condición: tiene que entregarle su voluntad, su firma y su apoyo político.

¿Siente coraje? Eso es exactamente lo que están viviendo todos los días las familias de la colonia Unidos López Obrador en Cabo San Lucas.

Es profundamente indignante y condenable que en pleno siglo XXI, el agua potable —un derecho humano universal y básico— siga siendo utilizada como moneda de cambio y botín de campaña.

Las recientes denuncias ciudadanas apuntan directamente a la delegada municipal, Karina de la O, a quien se le acusa de secuestrar un recurso que se paga con los impuestos de todos para condicionarlo a quienes firmen una lista de apoyo a sus aspiraciones por el Distrito IX.

¿Desde cuándo los gobiernos trabajan solo para sus simpatizantes? Obligar a una madre o a un padre de familia a fingir apoyo a un proyecto político solo para conseguir una pipa de agua es una bofetada a la dignidad humana.

Es lucrar de la manera más baja con la vulnerabilidad de la gente. Y aunque muchos vecinos, por pura necesidad, aceptan el chantaje, el acoso telefónico y la exigencia de asistir a mítines para tomarse “la foto” terminan por hartar a cualquiera.

Pero la delegada no está sola en esta exhibición de miseria moral. En la misma zona, Damián Velázquez, exdirigente sindical del PRI y hoy converso a las filas de Morena con las mismas aspiraciones por el Distrito IX, replica exactamente la misma fórmula. El agua, de nuevo, como carnada para pescar votos.

Lo de Velázquez, sin embargo, viene acompañado de una sombra aún más oscura: la prepotencia y la impunidad que parece rodear a quienes se sienten dueños del poder. Apenas el fin de semana pasado, los ciudadanos de Los Cabos fuimos testigos a través de las redes sociales del escándalo protagonizado por su hijo.

Tras chocar en repetidas ocasiones y huir cobardemente del lugar, el joven fue detenido por los propios afectados. ¿Su respuesta al verse acorralado? Una amenaza propia del crimen organizado: “Te vamos a levantar a la verga”.

Esta es la clase de personas que pretenden “coordinar la transformación” y representar a los ciudadanos. Por un lado, te quitan el agua si no los apoyas; por el otro, sus familias te amenazan en la calle si les exiges responder por sus actos. La desconexión con el pueblo al que dicen servir es total.

“Todos los que habitamos este municipio hemos sufrido alguna vez los estragos de la falta de agua. Conocemos la angustia de ver los tinacos vacíos” dijo un enojado padre de familia.

“Por eso, no podemos permanecer indiferentes ante esta situación. Nadie debería tener que mendigar por una pipa ni vender su libertad política para poder lavar sus platos o bañar a sus hijos”.

“El agua no es de Karina de la O, ni de Damián Velázquez, ni de ningún partido político. Es de la gente”

“Ya es hora de que los ciudadanos de Los Cabos dejemos de tolerar a estos mercaderes de la sed que confunden el servicio público con un negocio de extorsión. La dignidad no se negocia por unos cuantos litros de agua.” Coincidieron los vecinos de la López Obrador.