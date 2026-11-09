El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, reconoció que su política de deportaciones masivas de migrantes fue “demasiado dura”, durante una entrevista con la cadena CBS difundida este domingo.

La declaración ocurre días después de que el Partido Republicano registrara una derrota en las elecciones legislativas de mitad de mandato, en las que la política migratoria del gobierno figuró entre los temas de discusión.

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Aunque las medidas de Trump para reforzar la seguridad en la frontera sur han recibido respaldo de algunos sectores, su estrategia para expulsar a millones de personas sin documentos migratorios también ha generado críticas por las acciones de los agentes federales y sus consecuencias en las comunidades migrantes.

Las elecciones intermedias suelen funcionar como una evaluación ciudadana del desempeño presidencial.

Pese a reconocer que las deportaciones fueron demasiado severas, Trump nombró a Stephen Miller, principal impulsor de esa política migratoria, como jefe de gabinete.