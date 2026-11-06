Trabajadores del Poder Judicial de la Federación en La Paz suspendieron labores este viernes para manifestar su rechazo al Acuerdo General 25/2026, que establece un nuevo esquema de evaluación del desempeño.

El personal, apostado fuera de la sede del poder judicial federal, señaló que los lineamientos “generan incertidumbre sobre la estabilidad laboral” y la permanencia de quienes forman parte de la carrera judicial.

ESPACIO PUBLICITARIO

Los manifestantes explicaron que su inconformidad no está relacionada con la aplicación de exámenes para medir conocimientos y desempeño, sino con la posibilidad de que los resultados se utilicen como motivo de despido y pérdida de prestaciones e indicaron que aproximadamente 350 trabajadores de base y de confianza laboran en Baja California Sur, algunos con antigüedades de entre cinco y 30 años, quienes han ingresado mediante procesos de evaluación y recibido capacitación durante su trayectoria.

Entre sus principales señalamientos está la falta de claridad sobre los criterios de calificación, las condiciones de aplicación de los exámenes y los mecanismos para impugnar resultados.

Asimismo, consideraron que la evaluación debe contemplar la complejidad de los asuntos jurisdiccionales, las cargas de trabajo y los recursos disponibles en cada órgano, además de utilizar parámetros técnicos y verificables.

Insistieron en que las evaluaciones “no deben convertirse en instrumentos para eliminar plazas o afectar derechos laborales acumulados”.

Los trabajadores ofrecieron una disculpa a la ciudadanía por las afectaciones ocasionadas por la suspensión de actividades y reconocieron el impacto que representa la interrupción de los servicios judiciales y señalaron que esta movilización forma parte de una protesta nacional.

Finalmente adelantaron que las siguientes acciones serán definidas mediante consultas con la base trabajadora.