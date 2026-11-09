Después de 28 años de proceso judicial, Daniel Arizmendi López, conocido como “El Mocha Orejas”, recibió una sentencia de 50 años de prisión por delincuencia organizada, operaciones con recursos de procedencia ilícita y posesión de armas de fuego de uso exclusivo de las Fuerzas Armadas.

La Fiscalía General de la República (FGR) informó que también deberá pagar una multa de 916 mil 312.50 pesos.

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La resolución también estableció penas de 22 años de prisión para Daniel Vanegas Martínez y 16 años para Dulce Paz Vanegas Martínez, ambos por delincuencia organizada y operaciones con recursos de procedencia ilícita.

Además, se les impusieron multas superiores a cuatro millones de pesos y 280 mil pesos, respectivamente. La FGR precisó que sus condenas se declararon compurgadas, aunque ambos permanecen en reclusión por otros procesos relacionados con secuestros.

Los tres fueron procesados por pertenecer a la organización criminal conocida como “Los Arizmendi” o “Mocha Orejas”, dedicada principalmente al secuestro en la entonces Ciudad de México y el Estado de México durante la década de 1990.

La agrupación fue señalada por utilizar la mutilación de sus víctimas como mecanismo de presión para exigir pagos a sus familiares.

Arizmendi fue detenido el 30 de junio de 1998 y sus cómplices el 21 de agosto del mismo año. Aunque en 2003 recibieron una primera sentencia condenatoria, los amparos promovidos por los procesados derivaron en la reposición del procedimiento en agosto de ese año.

Tras cumplir con esa disposición judicial, la autoridad emitió las nuevas resoluciones, informó la FGR.