Ocho propuestas de artesanos sudcalifornianos fueron seleccionadas en el 4o Concurso y Muestra Estatal de Artesanías Sudcalifornianas 2026, cuya convocatoria fue impulsada por la Secretaría de Cultura, el Fondo Nacional para el Fomento de las Artesanías (FONART) y el Instituto Sudcaliforniano de Cultura (ISC).

En la categoría de Alfarería y Cerámica fue seleccionada Fabiola Rocío Avilez Castro, con “Juego de mariposas”; en Fibras Vegetales, Miriam Sugey Ochoa Lizárraga, con “Ixle herencia entrelazada”; mientras que en Materiales Varios: Hueso, Concha y Caracol, el reconocimiento correspondió a Diego Ismael Ortega Jiménez, con “Espada del desierto y del mar”. En Textiles, la seleccionada fue Trinidad Amanda Manríquez García, con “4 elementos”.

ESPACIO PUBLICITARIO

En Metalistería y Orfebrería fue seleccionado Miguel Jiménez Jacobo, con “Sueño de luna”; en Talabartería, Joaquín Márquez Montaño, con “Maletín”; y en Maderas Regionales, Víctor de la Vega de la Peña, con “Escultura de ballena”.

Por su parte, en Cantería y Lapidaria fueron seleccionadas Carmina Valiente Barahona y Ruth María Carranza Zaragoza, con la obra “7 Filos: Memoria Geo-Marina”.

Los proyectos incorporan materiales y técnicas como barro, palma, fibras de maguey, textiles, plata, madera, cuero, piedra y concha.

La muestra estatal reúne “distintas expresiones de la producción artesanal de Baja California Sur y busca dar visibilidad al trabajo de quienes mantienen estas actividades en la entidad”, indicó el ISC.