El presidente de Paraguay, Santiago Peña, presentó su renuncia al cargo este jueves en medio de una crisis financiera y política provocada por la intervención de Ueno Bank en una decisión que se produjo mientras la Cámara de Diputados avanzaba con un juicio político en su contra y después de que legisladores de su propio partido, el Colorado, le retiraran su respaldo.

En un mensaje difundido en redes sociales, Peña argumentó que su salida buscaba “preservar la estabilidad del país” y pidió disculpas a la población si durante su gestión había fallado.

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El origen de la crisis se encuentra en la intervención de Ueno Bank por parte del Banco Central de Paraguay, luego de detectar problemas de solvencia relacionados con créditos otorgados a empresas vinculadas.

La entidad, que tenía cerca de 2.9 millones de clientes, administraba alrededor de 850 millones de dólares en depósitos de organismos públicos, incluidos recursos del Instituto de Previsión Social.

El cierre de sus operaciones dejó a millones de usuarios sin acceso a sus cuentas y ahorros. Peña fue accionista del grupo propietario de la institución hasta marzo de 2025, situación que también generó cuestionamientos sobre posibles conflictos de interés.

Aunque el mandatario presentó formalmente su renuncia, el Congreso paraguayo no la aceptó y la Cámara de Diputados aprobó por unanimidad la acusación para someterlo a juicio político.

Posteriormente, el Senado inició el procedimiento por presunto mal desempeño de sus funciones y por los señalamientos relacionados con Ueno Bank. La falta de quórum impidió completar el trámite legislativo para resolver su dimisión, por lo que Peña permanece formalmente en la Presidencia mientras se desarrolla el proceso.

El vicepresidente Pedro Alliana figura como sucesor constitucional en caso de que la renuncia sea aceptada o se concrete la salida de Peña.

Mientras tanto, el mandatario solicitó que se garantice la devolución de los ahorros de los clientes y la protección de los recursos públicos depositados en la institución financiera. La crisis mantiene la atención sobre el sistema bancario paraguayo y las investigaciones relacionadas con el manejo de los fondos de Ueno Bank.