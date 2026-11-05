Dos movimientos sísmicos fueron registrados este jueves en las inmediaciones de San José del Cabo, los cuales fueron percibidos por habitantes de distintas colonias de esa ciudad y algunas zonas de Cabo San Lucas.

Los eventos ocurrieron con un minuto de diferencia, a las 14:24 y 14:25 horas, tiempo local.

ESPACIO PUBLICITARIO

El Servicio Sismológico Nacional (SSN) reportó que el primer sismo tuvo una magnitud de 3.1 y se localizó a 2 kilómetros al noreste de San José del Cabo, con una profundidad de 18.7 kilómetros.

El segundo movimiento alcanzó una magnitud de 2.7, con epicentro a 3 kilómetros al noreste de la misma ciudad y una profundidad de 17.9 kilómetros.

La Dirección de Protección Civil y Gestión de Riesgos informó que los movimientos fueron percibidos en colonias como Centro, 5 de Febrero, 8 de Octubre, Guaymitas, Costa Azul, El Zacatal, Santa Rosa, Palmilla y Monte Real, así como en comunidades y zonas de Cabo San Lucas, entre ellas El Tezal, Venados y Cabo del Sol.

La dependencia señaló que, hasta el momento de su reporte, únicamente se tenían registros de personas que sintieron los movimientos, sin afectaciones a la infraestructura ni a la integridad de los cabeños.