Un operativo de seguridad con participación de la Guardia Nacional, Seguridad Pública, Tránsito Municipal y servicios privados de ambulancias se desplegará en Cabo San Lucas ante la asistencia estimada de 10 mil personas a la exhibición del Top 10 de la Baja 1000 adelantó Carlos León Avilés, coordinador de Protección Civil y Gestión de Riesgos de la delegación.

La exhibición se realizará este martes de 17 a 21 horas, con acceso libre y tendrá como escenario, por vez primera, al centro de Cabo San Lucas.

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Como parte de la organización, se contempla el cierre vehicular del bulevar Lázaro Cárdenas, cuyo horario será informado a través de los canales oficiales.

Los vehículos participantes se distribuirán en diferentes puntos del primer cuadro de la ciudad, con espacios destinados a su exhibición, estacionamiento y convivencia familiar.

Las autoridades cabeñas conminaron a los asistentes evitar el ingreso de envases de vidrio y objetos punzocortantes, así como atender las indicaciones del personal de seguridad.