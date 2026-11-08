Jorge Humberto “N” fue vinculado a proceso por su probable responsabilidad en el delito de fraude específico, relacionado con el incumplimiento de un contrato de obra, compromiso laboral que contemplaba el suministro, fabricación e instalación de diversos elementos de carpintería para un desarrollo hotelero en Cabo San Lucas.

Fue el 3 de julio de 2024, cuando Jorge Humberto “N” , en representación de una empresa del ramo de la construcción, firmó un contrato con una compañía de asesoría corporativa por 18 millones 600 mil pesos más impuestos.

ESPACIO PUBLICITARIO

Como parte del acuerdo, el 11 de julio de ese año recibió un anticipo del 50%, equivalente a 10 millones 788 mil pesos, y se estableció un plazo de seis meses para concluir los trabajos.

Sin embargo, los datos de prueba expuestos por el fiscal indican que, a mediados de enero de 2025, la obra registraba un avance de 17.36%, equivalente a poco más de 3.2 millones de pesos en trabajos ejecutados.

El incumplimiento habría ocasionado una afectación económica a la empresa contratante que no tardó en pedir la intervención de las autoridades.

Durante una audiencia un juez resolvió vincular a proceso a Jorge Humberto “N” y fijar un plazo de cuatro meses para el cierre de la investigación complementaria.