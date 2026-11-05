Una sentencia de 8 años de prisión es la que un juez otorgó a Juan Carlos “N”, al encontrarlo culpable del delito de homicidio doloso cometido en la paceña comunidad de Todos Santos.

Fue la medianoche del 30 de noviembre de 2025, en un domicilio ubicado en el cruce de las calles H y A, en la colonia Vuelo del Águila donde, según la investigación ministerial, Juan Carlos “N” lesionó a un varón en el cuello con un objeto punzocortante, provocándole fatal hemorragia aguda.

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Durante la audiencia intermedia, Juan Carlos “N” aceptó su participación en el homicidio y renunció a su derecho de enfrentar un juicio oral, mediante un procedimiento abreviado solicitado por su defensa por lo que el Juez de Control autorizó esta vía y dictó una pena de 8 años de prisión para el homicida.