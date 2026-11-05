Una joven que era víctima de un intento de extorsión telefónica, bajo la modalidad de secuestro virtual, fue localizada y resguardada por elementos de la Procuraduría General de Justicia del Estado (PGJE) la tarde de este jueves en San José del Cabo.

La denuncia fue presentada por sus familiares, quienes recibieron llamadas en las que sujetos desconocidos aseguraban tenerla privada de la libertad y exigían dinero para no atentar contra su integridad.

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Tras recibir el reporte, elementos de la Agencia Estatal de Investigación Criminal (AEIC) y personal de las unidades especializadas en extorsión y análisis táctico iniciaron las labores de búsqueda.

Mediante trabajos de inteligencia establecieron un perímetro de ubicación en la colonia San José Viejo, donde desplegaron un operativo con apoyo de otras áreas de investigación y elementos de la Policía Municipal.

Alrededor de las 15:30 horas, la joven fue localizada en un establecimiento comercial de esa colonia.

La PGJE informó que se encontraba ilesa y que fue puesta bajo resguardo.

La rápida intervención de los efectivos de la Procuraduría evitó que sus familiares realizaran algún depósito o entregaran la cantidad de dinero exigida por los delincuentes escondidos al otro extremo de la línea telefónica.

Después de recibir atención médica y psicológica, la víctima fue reunida con sus familiares, mientras continúan las investigaciones para identificar a los responsables.