Cuatro autores fueron seleccionados como ganadores de los Premios Sudcalifornianos de Literatura 2026, en las categorías de poesía, cuento, novela y libro álbum.

En la categoría de poesía resultó ganador Luis Cristóbal Barreto Heredia, de Los Cabos; en cuento, Miguel Ángel Avilés Castro, de La Paz; en novela, Tito Cota Ontiveros, también de La Paz, y en libro álbum, Luna Manuela Bernal Almanza, igualmente de la capital sudcaliforniana.

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La categoría de novela gráfica fue declarada desierta.

Cada una de las categorías premiadas contempla un estímulo económico de 40 mil pesos, además del 10 por ciento del tiraje de la obra ganadora.

Con estos reconocimientos “se distingue la participación de escritores sudcalifornianos y se impulsa la producción y difusión de obras literarias en la entidad”, señaló el ISC.