Estados Unidos contará con una representación socialista integrada por 10 congresistas y dos senadores, luego de los resultados de las elecciones del martes. El grupo, vinculado a los Socialistas Demócratas de Estados Unidos, incluye a ocho mujeres entre sus representantes y plantea cambios en las políticas migratorias, económicas y sociales del país.

Entre las nuevas congresistas se encuentra Ángela González Torres, representante de Los Ángeles e hija de un mexicano deportado a Tijuana. También figuran Darializa Ávila Chevalier y Claire Valdéz, por Nueva York; Melat Kiros, de 29 años, por Colorado; Donavan McKinney, por Michigan, y Chris Rabb, por Pensilvania.

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Alexandria Ocasio-Cortez y Rashida Tlaib también forman parte del grupo tras conservar sus escaños. En el Senado, Abdul El-Sayed obtuvo un lugar por Michigan y Troy Jackson por Maine.

Una de las principales propuestas de esta representación es eliminar el Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE), organismo encargado de las detenciones y deportaciones migratorias.

También plantean establecer un sistema de salud universal, reconocer la vivienda, alimentación, educación y transporte como derechos, así como congelar o establecer límites a los incrementos de las rentas. Otras iniciativas incluyen eliminar la deuda estudiantil y establecer una jornada laboral de cuatro días, con 32 horas semanales y un salario mínimo de 25 dólares por hora.

En política exterior, la bancada propone suspender el financiamiento militar de Estados Unidos a Israel, establecer un embargo de armas y reconocer oficialmente como genocidio lo ocurrido en Gaza.

También busca modificar el esquema fiscal para incrementar la contribución de las personas y corporaciones con mayores ingresos. Las propuestas deberán avanzar mediante el proceso legislativo y enfrentar las posiciones de otras fuerzas políticas en ambas cámaras del Congreso.