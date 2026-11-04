Calafia Rodríguez

El gobernador Víctor Castro Cosío, definió como “delicadísimo” el problema de desabasto de agua en el municipio de Los Cabos, en donde ha quedado como asignatura pendiente, por lo que solicitó al titular federal de CONAGUA, Efraín Morales López, acelerar las acciones de la obra de tratamiento de aguas residuales, pues “la gente sufre” en un tema tan delicado como este.

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Destacó que es una situación que se ha visto rebasada por el actual gobierno municipal, el cual a pesar de ser Los Cabos que más recaudación tiene y el económicamente más solvente, es menester del ente federal a través del estatal, el vigilar y ejecutar el presupuesto destinado para ello, en donde solamente para trámites iniciales se han destinado casi 8 millones de pesos, en un avance considerado ya en la obra, del 60 por ciento.

En este sentido, la directora de la Comisión Estatal del Agua (CEA) Tatiana Davis Monzón, reiteró que, del total del presupuesto destinado para ello, en una primera etapa se especificaron 7.73 millones de pesos, referentes a estudios básicos, estudios hidrológicos y de geotecnia, el anteproyecto con 4 además del análisis costo beneficio ante la Secretaría de Hacienda 2 millones y los estudios ambientales, cambio de uso de suelo ante SEMARNAT de 1 millón y medio.

Además, se sortearon conflictos con alrededor de 18 demandas de empresas que se inconformaron, problemas técnicos, dueños de desarrollos con opiniones y posturas adversas, y conflictos con agrupaciones de camioneros en reclamo de mayor participación en la ejecución de la mano de obra y materiales.

Finalmente, se informó que se continuará en la recta final de este 2026 con las acciones que contribuyan a un mayor avance, siendo 2027 el que mantiene la expectativa de conclusión en esta que se perfila como una de las obras más significativas para la comunidad cabeña.