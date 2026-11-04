El gobernador Víctor Castro ofreció “moderar sus emociones”de aquí a septiembre del 2027, luego de que hace algunas días no pudiera contener las lágrimas cuando en la conferencia mañanera fue cuestionado acerca del sueldo de más de 100 mil pesos que como trabajadora administrativa del IMSS percibe mensualmente su hija Marcela.

Durante la conferencia de prensa de este miércoles, el mandatario recordó que en su anterior encuentro con medios no pudo contener el llanto al ser cuestionado por la prensa, sin embargo ante las virales críticas, argumentó que prefiere ser señalado como alguien que llora en lugar se ser acusado de “extorsionador o ladrón”.

ESPACIO PUBLICITARIO

Castro Cosío sostuvo que las emociones pueden surgir cuando se defienden asuntos personales y familiares, aunque reconoció que estas no deben sustituir el trabajo ni justificar deficiencias en la administración pública.

“Les aprecio mucho y respeto que muchos hayan respetado esa dificultad que, que debo de decirle al pueblo de Baja California Sur, cuando uno defiende las cosas de corazón pues se expresan emociones, punto, no hay más”, dijo al prometer que no habrá “más lágrimas” en lo que resta se su mandato.

Asimismo, expresó respeto por el periodismo crítico y señaló que su labor contribuye a mejorar la gobernanza y concluyó que, en el ejercicio de gobierno, la razón debe estar por encima de la emoción.