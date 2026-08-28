El Instituto Sudcaliforniano de Cultura y la Galería de Arte Carlos Olachea Boucsiéguez, anunciaron la apertura de las convocatorias del Festival Fotosensible 2026 en sus dos modalidades: Ojo Creativo y Fotosensible Infantil.

El certamen está dirigido a fotógrafos residentes en Baja California Sur con una trayectoria comprobable mínima de tres años, quienes podrán participar con series inéditas en formato digital o análogo.

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El concurso contempla un tema libre y premiará la creatividad, la originalidad y la propuesta conceptual de las imágenes.

Se otorgarán dos premios de adquisición por 26 mil pesos cada uno y dos menciones honoríficas de 10 mil pesos. Las obras ganadoras pasarán a formar parte del acervo del Instituto Sudcaliforniano de Cultura, con créditos para los autores.

Las series deberán estar integradas por un mínimo de tres fotografías, impresas y listas para exhibición, montadas en base rígida y entregadas en embalaje blando para su resguardo.

La recepción de trabajos se realizará en la Galería Carlos Olachea, ubicada en la Unidad Cultural Jesús Castro Agúndez, en La Paz, de lunes a viernes de 8 a 15 horas. El cierre de la convocatoria será el viernes 23 de octubre de 2026 a las 15 horas.

El jurado estará conformado por especialistas en fotografía y artes visuales, quienes seleccionarán las obras que integrarán la exposición.

La premiación se llevará a cabo durante la inauguración de la muestra en la Galería Carlos Olachea.

Los participantes deberán cumplir con los requisitos de documentación establecidos en la convocatoria, incluyendo identificación oficial, comprobante de domicilio y registro digital de las obras.