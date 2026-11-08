Calafia Rodríguez

El XVIII Ayuntamiento de La Paz a través del Comité de Carnaval La Paz 2027, “La Fiesta del Futuro” convoca a participar en el concurso de Comparsa a pie y en Plataforma, ganadores a quienes otorgará premios de hasta 40 mil pesos.

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El comité organizador informó que el tema por concursar será “La Fiesta del Futuro” y en ambos casos podrán participar instituciones educativas, clubes de servicios, academias de danza, asociaciones civiles, sindicatos y la ciudadanía en general.

Las empresas interesadas en participar podrán registrarse previo acuerdo con el comité.

La inscripción no tiene costo.

Comparsas a pie deberán estar integradas con 25 personas mínimo sobre la marcha, comparsas en plataforma con 08 personas mínimo y 15 como máximo.

Se calificará el tema, desplazamiento coreográfico sobre la marcha, ejecución y música. En cuanto al vestuario con accesorios carnestolendos o referentes al tema.

Que todos los participantes y acompañantes de la comparsa desfilen disfrazados.

Se obtendrán premios en efectivo distribuidos de la siguiente manera, comparsa a pie al primer lugar 30 mil pesos, segundo 25 mil pesos y tercer lugar 20 mil.

En comparsas en plataforma al primer lugar se premiará con 40 mil, segundo lugar con 30 y tercero con 20 mil.

Las comparsas deberán participar los días domingo 7, lunes 8 y martes 9 de febrero del 2027 en el malecón costero de nuestra ciudad, manteniendo el número mínimo de participantes durante los tres dias de desfile como requisito indispensable.

En caso de comparsa en plataforma, ésta no deberá exceder las siguientes medidas: 13 m de largo por 2.80 m de ancho y 4 m de altura. En caso de exceder las medidas, su participación en el desfile quedara sujeta a lo que indique Protección Civil Municipal.

El registro se realizará a través de formulario de Google en el siguiente enlace:

https://forms.gle/SiirsKej5kRDd1hy5

La fecha límite de inscripciones para ambas categorías será hasta el viernes 8 de enero del 2027 hasta las 15:00 horas.

El Comité General del Carnaval 2027 designará al jurado calificador, que evaluara el desempeño de los concursantes durante los tres días, siendo su fallo inapelable.