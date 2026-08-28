La Organización Mundial de la Salud (OMS) declaró oficialmente a Uganda libre de ébola luego de que el país completó 42 días sin registrar nuevos casos de la enfermedad en un anuncio hecho esta semana durante una rueda de prensa conjunta con el Ministerio de Salud ugandés.

El organismo informó que el último paciente confirmado, cuyo contagio fue importado desde otro país, recibió el alta médica el 16 de julio de 2026, desde entonces no se documentaron nuevas transmisiones relacionadas con ese caso.

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La OMS explicó que el periodo de 42 días corresponde a dos ciclos completos de incubación del virus.

Durante el brote, Uganda acumuló 20 casos de ébola, la mayoría relacionados con personas que habían viajado desde la República Democrática del Congo (RDC), además de dos fallecimientos. El último contagio fue detectado el 21 de junio.

La OMS reconoció las medidas aplicadas por las autoridades y el personal sanitario para contener la transmisión.

El gobierno ugandés había anunciado el fin de la epidemia el 28 de julio, tras realizar una evaluación de la cadena de transmisión y de los riesgos de nuevos contagios.

Diana Atwine, secretaria permanente del Ministerio de Salud, señaló que la diferencia entre el anuncio nacional y la declaratoria de la OMS respondió a los procedimientos establecidos por el organismo internacional. También solicitó a los países que impusieron restricciones de viaje durante el brote reconsiderar esas medidas.

La situación continúa en la República Democrática del Congo, donde el brote de ébola declarado el 15 de mayo mantiene un número de casos y fallecimientos.

Hasta el 25 de agosto, se reportaban 5 mil 656 casos confirmados y más de 2 mil 715 muertes. La provincia de Ituri concentra más de 4 mil 700 personas infectadas y permanece como el principal punto de transmisión.

El ébola se propaga mediante el contacto con fluidos corporales de personas infectadas y puede provocar fiebre hemorrágica.

La OMS mantiene el seguimiento de la situación regional ante la persistencia del brote en territorio congoleño.