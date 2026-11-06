Con una manta colocada este viernes en el exterior de las oficinas de CONAGUA en esta capital, trabajadores sindicalizados agradecieron la salida de Julio César Villarreal Trasviña de la titularidad de la dependencia federal.

En la manta señalaron a otros funcionarios por presuntas irregularidades y conflictos laborales además de pedir a la Presidenta de México, Claudia Sheinbaum intervenga en los próximos nombramientos.

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En el mensaje, integrantes de la sección sindical local 03 del Sindicato Nacional de Trabajadores de la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales (SNTSEMARNAT) agradecieron la salida de Villarreal Trasviña y señalaron a Claudia Moreno González, subdirectora de Administración del Agua, a quien atribuyeron presuntos malos tratos hacia usuarios y personal, además de deficiencias en la atención de trámites.

Los trabajadores también cuestionaron la permanencia de Guadalupe Lazos Ramírez, quien fue incorporada como encargada de la Subdirección Técnica durante la gestión anterior.

En la manta le atribuyeron antecedentes relacionados con su desempeño en CONAGUA y en el organismo operador del agua de La Paz, donde presuntamente fue separada de sus funciones tras señalamientos por irregularidades.

Asimismo, plantearon posibles conflictos de interés y tráfico de influencias relacionados con una empresa del exdirector dedicada a realizar trámites ante la dependencia.

Finalmente, el personal sindicalizado pidió que la designación de quien ocupará la dirección local considere los antecedentes de los aspirantes y que no se nombre a personas que hayan sido separadas de otros cargos por irregularidades.