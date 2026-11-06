En posesión de más de 3 mil dosis de metanfetamina agentes de la Procuraduría General de Justicia del Estado (PGJE) detuvieron a Gustavo Alexis “N” durante un operativo efectuado en las calles de la paceña colonia Bellavista.

El Tayson, como también se le conoce a Gustavo Alexis en los bajos fondos porteños fue abordado por elementos de la PGJE en el cruce de las calles El Triunfo y San José de Comondú y conminado a someterse a corporal revisión que arrojó como resultado el hallazgo de 135 gramos de metanfetamina equivalente a 3 mil 375 dosis.

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Al de boxistico apelativo también le encontraron una báscula y tres billetes de 100 pesos.

Ante tal hallazgo, el Tayson de 32 años años de edad fue detenido y llevado ante el representante social federal quien determinará su situación jurídica.