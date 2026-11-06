Calafia Rodríguez

Francisco Pelayo Covarrubias, diputado federal del Partido Acción Nacional (PAN) se pronunció en rueda de prensa, al hacer un llamado a los “deformadores” gobiernos de MORENA a que se dejen de hacer grilla barata, y ejecuten acciones para sacar del colapso el rubro de la salud en que se encuentra Baja California Sur. “La gente tiene miedo de enfermarse, no hay manera de ser atendidos, no hay buenos hospitales, ni medicinas, ellos mismos redujeron los presupuestos.”

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Dijo además que en el afán de confundir a los ciudadanos, les manejan los apoyos del Bienestar, cuando estos son constitucionales. “Esos programas vienen de muchos años atrás, desde Prospera, Seguro Popular, es un derecho universal el que se tiene a la salud y a la alimentación, y ellos se han dedicado a quitar millones del presupuesto federal, colapsando con ello la salud en todo México y Baja California Sur no es la excepción”.

Expresó que a través de los gobiernos que buscan encabezar como resultado del próximo proceso electoral, buscarán recuperar Estados como BCS, “para vivir sin miedo y que los sudcalifornianos se sientan protegidos”. Los ciudadanos tienen miedo a enfermarse, pues si caen en el hospital no son bien atendidos y deben de gastar sus ahorros para poder recuperar lo que por derecho debe ser priorizado por los gobiernos, que es su salud.”

Reiteró que son los gobiernos los que deben garantizar que los empleos se generen en base a prestaciones de ley y sean bien remunerados, a fin de generar riqueza y desarrollo, para que los ciudadanos tengan ingresos dignos. “Lo que ellos tanto criticaron, sostuvo, lo han superado para mal, pues aumentaron la deuda pública, los gobiernos del pasado no invierte en educación, deterioran el rubro de la salud y continúan engrosando los círculos de pobreza”.