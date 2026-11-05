Calafia Rodríguez

El Senador por el Partido Acción Nacional (PAN), Manuel Vila, llamó “Manuel Pelayo” al diputado federal por Baja California Sur Francisco Pelayo, en rueda de prensa ofrecida la mañana de este jueves, ante una confusión al inicio de lo que sería un discurso sobre la diferencia en el trabajo de ambos representantes de fuerzas políticas en oposición.

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El ex gobernador de Yucatán, durante una rueda de prensa en La Paz, destacó en primera instancia sobre la situación de los morenistas en BCS, al argumentar que “No se vayan con la finta, esta es una simulación. No hay manera de que Manuel Cota haya sido candidato o designado coordinador, sin el apoyo y el aval del gobernador. Veía cuando andaba pegándole al gobernador para buscar popularidad, ahora llega dice que es el padre del movimiento y hay unidad. Son el mismo equipo, todo es simulación y estrategia política”.

Y al referirse al diputado federal panista para hablar de su trabajo, lo presentó como “nuestro coordinador Manuel Pelayo”, lo que provocó reacciones nerviosas e inmediatamente corregido por el legislador comundeño, al decirle: ¿cómo que Manuel, soy Francisco”. Nombre que de inmediato corrigió y justificó su confusión diciendo que hay otro de los coordinadores con ese nombre en el Estado que recientemente gobernó.

De manera inmediata, Vila enlistó la serie de iniciativas de Ley y aprobación de presupuestos que desde la Cámara Baja apoyó Manuel Cota en detrimento de la economía sudcaliforniana, en contraparte con datos positivos de las gestiones del legislador Pelayo Covarrubias.