Calafia Rodríguez

Se cuenta con un total de 536 casos confirmados de dengue en Baja California Sur, informó la Secretaría Estatal de Salud, en el reporte semanal de la incidencia acumulada hasta la semana epidemiológica 43 de este 2026 correspondiente del 25 de octubre al 31 de octubre.

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De la totalidad, 55 por ciento son del sexo femenino y 45 del masculino. Los Cabos es el que más incidencia presenta, con 225 casos y 3 defunciones, seguido de 183 de Comondú con 2 defunciones y La Paz con 123, la que permanece sin defunciones al igual que Loreto y Mulegé, en cero.

En cuanto a los casos nuevos, son 182, presentándose la mayoría en Comondú (90), Los Cabos (78), La Paz con 13 y 1 en Loreto.

La autoridad en salud recordó que es importante acudir a consulta en la unidad médica de derechohabiencia ante la presencia de sintomatología asociada (fiebre, dolor de cuerpo, dolor de cabeza, dolor abdominal y de ojos, malestar en general), a fin de recibir una evaluación profesional.

Se continúa además, con la fumigación espacial intensa en comunidades rurales de la municipalidad de Comondú, para combatir y tratar de erradicar la presencia del mosquito transmisor del dengue, a donde se trasladaron brigadas de vectores para realizar una jornada de aplicación de larvicida en cuerpos de agua que continúa estancada en Puerto San Carlos, a fin de evitar la reproducción del mosco transmisor en estos espacios.