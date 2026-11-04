Calafia Rodríguez

El Ayuntamiento de La Paz a través del Instituto Municipal de la Mujer, lanzó la convocatoria de donación de kits de ropa nueva y calzado, que serán entregados a 52 mujeres privadas de su libertad en proceso de reinserción social.

Apoyando el argumento de la necesidad de acompañamiento en este proceso de quienes permanecen internas en el centro penitenciario en La Paz y están próximas a incorporarse a la comunidad, se busca apoyarlas al enfrentar necesidades específicas al contar con redes de apoyo muy limitadas.

Las características de las prendas son playera gris cuello redondo (sin estampados), pants gris (sin bolsas), top deportivo (sin varilla), tenis sin agujetas ni plataformas y tines en colores blanco, gris o tonos pasteles (no negro).

Este tipo de acciones se realiza, de acuerdo con la información proporcionada, con la reflexión de que todas merecen una vida digna, equitativa y con oportunidades y es un paso hacia su empoderamiento y reinserción social.

La colecta se realizará durante todo el mes de noviembre, y deberá hacerse antes del día 30 en el IMM en sus instalaciones de Allende entre Revolución y Madero, Colonia Centro) de 9:00 a 14:00 horas.