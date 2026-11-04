Este martes entraron en vigor las restricciones al uso de teléfonos celulares y tabletas electrónicas durante la jornada escolar en más de mil planteles públicos y privados de Baja California Sur, disposición que abarca escuelas de educación básica, media superior y superior, informó la secretaria de Educación Pública estatal, Alicia Meza Osuna.

La funcionaria explicó que los dispositivos podrán utilizarse en educación básica únicamente para actividades didácticas y pedagógicas, así como en el caso de estudiantes con discapacidad.

ESPACIO PUBLICITARIO

La medida forma parte de un acuerdo nacional que busca reducir las distracciones en las aulas y fomentar el uso responsable de la tecnología entre niñas, niños y jóvenes.

Meza Osuna aseguró que la iniciativa ha recibido el respaldo de la mayoría de madres y padres de familia.

La funcionaria también mencionó que una encuesta nacional realizada en agosto pasado indicó que 87 por ciento de los docentes está a favor de limitar el uso de celulares en las escuelas, principalmente por los problemas de conducta que pueden generar.

Entre los riesgos asociados al uso excesivo de estos equipos mencionó ansiedad, depresión, alteraciones del sueño, fatiga visual y falta de actividad física, añadió.

La Secretaría de Educación Pública aclaró que no habrá sanciones para estudiantes que incumplan la disposición.