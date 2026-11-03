En prisión preventiva y sujeto a proceso quedó Eladio Gabriel “N”, a quien se le señala por su probable responsabilidad en los delitos de robo de vehículo con violencia y robo calificado durante la noche, cometido en San José del Cabo.

Fue la noche del 27 de septiembre, cuando Eladio Gabriel “N” presuntamente viajaba como pasajero en un taxi Nissan Versa.

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Al llegar a la calle Forjadores, en la colonia Mauricio Castro, habría amenazado al conductor con un objeto punzocortante provocándole una lesión en el cuello para luego despojarlo de su cartera, dinero en efectivo, documentos personales y teléfono celular.

El imputado fue detenido en la colonia La Ballena, segunda etapa, cuando se encontraba en posesión del vehículo, que contaba con reporte de robo.

Durante la audiencia inicial, el juez resolvió vincularlo a proceso.

La autoridad judicial estableció un plazo de cuatro meses para el cierre de la investigación complementaria, mientras Eladio Gabriel “N” permanecerá interno en el Centro de Reinserción Social (CERESO) de San José del Cabo.