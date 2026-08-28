Los padres de los 43 estudiantes de la Escuela Normal Rural de Ayotzinapa desaparecidos en Iguala, Guerrero, el 26 de septiembre de 2014, informaron que continúan siendo limitados los avances relacionados con las líneas de investigación que podrían contribuir a conocer el paradero de los jóvenes.

La postura fue expuesta por Isidoro Vicario, abogado de las familias, después de una reunión con la presidenta Claudia Sheinbaum en Palacio Nacional.

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Durante el encuentro se abordaron asuntos pendientes, entre ellos los documentos y folios que permanecen en poder de la Secretaría de la Defensa Nacional, así como información sobre llamadas telefónicas realizadas durante los hechos.

También se informó a las familias que se buscará avanzar en las investigaciones relacionadas con el exgobernador de Guerrero, Ángel Aguirre Rivero.

Vicario señaló que, aunque durante la reunión se presentaron avances en algunas líneas de investigación, aún falta información sobre los elementos que permitan determinar qué ocurrió con los 43 estudiantes.

Los padres mantienen su demanda de que se esclarezca el caso, a un mes de que se cumplan 12 años de la desaparición.

Las familias también pidieron profundizar en las declaraciones y en una posible responsabilidad de Ángel Aguirre Rivero. Además, insistieron en que la Sedena entregue la totalidad de los documentos relacionados con las acciones del Ejército durante los acontecimientos de septiembre de 2014, pese a que la Comisión Nacional de los Derechos Humanos no atribuyó responsabilidad a la corporación.

Otra de las peticiones expuestas fue el regreso del Grupo Interdisciplinario de Expertos Independientes, cuya participación fue solicitada nuevamente por los padres.

También solicitaron que se garantice su libre tránsito en la Ciudad de México el próximo 26 de septiembre, fecha en la que realizarán actividades por el aniversario de la desaparición de los estudiantes.

En 2025, señalaron, se registraron restricciones en su recorrido hacia el Zócalo.

Los padres de los normalistas llegaron este jueves a Palacio Nacional alrededor de las 11 horas y concluyeron la reunión cerca de las 14:30 horas. Al término del encuentro, reiteraron que continuarán con sus exigencias de acceso a la información y de avances que permitan conocer el destino de los 43 jóvenes.