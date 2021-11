No tardó en regresar Kourtney Kardashian a Los Cabos

Los Cabos, Baja California Sur.- No pasó ni tres meses Kourtney Kardashian alejada de Los Cabos, pues este semana regresó al destino de moda y lo hizo para celebrar el cumpleaños de su prometido Travis Barker, el baterista de Blink-182

La socialité, empresaria y protagonista junto a sus hermanas y madre del reality “Keeping Up With The Kardashian´s” celebró el cumpleaños número 46 del músico en compañía de los hijos de Travis, Alabama y Landon, así como de su menor retoño, Reign.

La pareja se pudo dar tiempo para disfrutar de un paseo en grupo a caballo en las orillas del mar durante un atardecer cabeño.

El séquito fue recibido con mariachis que entonaron las mañanitas en honor al baterista afuera de una villa residencial en San José del Cabo.